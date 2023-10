Palfinger steigert Konzerngewinn auf 90 Millionen

Allerdings ging der Auftragseingang in Europa laut Roither teils zurück - und zwar in Nordeuropa, nicht in Südeuropa. „Normal haben wir das umgekehrt“, so der Konzernsprecher. Deutschland, Frankreich, Skandinavien seien „eher zurückhaltend“; Italien, Spanien, Portugal und Griechenland „funktionieren noch sehr gut“. Der Grund: Spanien etwa habe, was die Inflation angehe, deutlich weniger Probleme.