Kellernazis | Sachlich bleiben

„Kellernazis an der Spitze der Partei“: Nicht zum ersten Mal macht Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, seine Abneigung gegenüber der FPÖ laut und öffentlich deutlich. Im Gegensatz zu seinen früheren Äußerungen lag jene in der gestrigen Pressestunde jedoch nicht in zeitlicher Nähe einer Regierungsbeteiligung der Blauen, zu der Deutsch sonst mahnende Worte - gerichtet an den jeweiligen Regierungspartner (vornehmlich: die ÖVP) auf Landes- und Bundesebene - findet. Nein, Anlass war ein gemeinsamer Beschluss aller Parteien inklusive der Freiheitlichen in Solidarität mit dem israelischen Volk wenige Tage zuvor im österreichischen Parlament. Deutsch spricht vom „blinden Huhn, das einmal ein Korn finde“ und dass man „die Türen nicht aufmachen könne“, nur weil „einmal ein richtiger Schritt gesetzt werde“. Die Meinung dieses eines der höchsten Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Österreich ist nachvollziehbar. Sie ist durch viele - von der Partei selbst gern sogenannte - „Einzelfälle“ von FPÖ-Funktionären auch belegt. Und spätestens, wenn der Krieg in Gaza - oder auch nur die Berichterstattung darüber - abflaut, werden ihm wohl neue „Einzelfälle“ wieder recht geben. Ob die Wucht und Härte seiner Worte aber dem jetzt nötigen Zusammenhalt in unserem Land in Zeiten multipler Krisen und Kriegen zuträglich ist, bleibt fraglich.