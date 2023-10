„Halte durch, Junge!“ | „Er fände es gut.“

„Halte durch, Junge!“. Mit diesen Worten endet das bewegende Interview, das Conny Bischofberger mit dem ehemaligen Sektionschef Friedrich Rödler führt. Gerichtet sind sie an Christian Pilnacek, jenen ehemals mächtigsten Beamten im Staate Österreichs, den Macht und Kraft verließen und der vor etwas über einer Woche Suizid beging. Rödler, wie Pilnacek Jurist und dessen Wegbegleiter, skizziert einen Mann mit „sonorer Stimme und aufrechtem Gang“. Ein Mann, der „immer gut gekleidet“, nie ohne Krawatte unterwegs war. Ein Mann, der mächtigen Ministern die Stirn bot - und ihnen, ebenso wie dem Staat, dem er diente, immer „so was von loyal war“. Ein Mann, den eben dieser Staat, in Form der WKStA, mit ihren Ermittlungen samt illegalem Abhören verfolgte. Dem eben dieser Staat, in Form der WKStA, Grundlage und Inhalt seines Lebens genommen hatte. Wie das den stolzen, gut gekleideten Mann mit der sonoren Stimme verändert hat? „Er war leiser, ernsthafter, schaumgebremster. Nicht, dass er sich aufgegeben hätte. Er war noch immer der selbstbewusste, gesellige Sir. Aber dieses strahlende Selbstbewusstsein, das war weg.“ Am Ende gab er dennoch auf.