Polizei legte Langfinger-Duo das Handwerk

In den vergangenen Wochen war in Vorarlberg eine Häufung von Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen zu beobachten. Am Staatsfeiertag konnte die Polizei Feldkirch die mutmaßlichen Täter - ein 44-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau aus Dornbirn - festnehmen.