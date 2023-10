Getrieben von der Existenzangst

Erst vor zwei Tagen haben wir die Zustände in der Transportwirtschaft zum Thema gemacht. Dabei ging es in erster Linie um die Arbeitsbedingungen, die Lkw-Fahrer ertragen müssen. Gehalten oft wie Sklaven in einem Käfig, genannt Führerhaus, verbringen sie die meiste Zeit ihres Lebens auf der Straße und auf Parkplätzen - vorausgesetzt sie finden einen. Und manche fahren - getrieben vom Arbeitgeber - auch in der Nacht weiter und weiter und weiter. Sogar das Risiko in Kauf nehmend, erwischt zu werden oder irgendwann die Augen nicht mehr offen halten zu können. Die Ursachenfrage für den fatalen Unfall in der Nacht auf Freitag auf der Brennerautobahn wird aber letztlich die Polizei klären.