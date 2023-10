Kanzler ohne Plan | Legende mit Mission

Wann immer Unternehmensberater, Manager oder Politiker besonders wichtig klingen wollen, ergänzen sie ihre Pläne und Vorhaben um Jahreszahlen. Bevorzugt solche, die so weit in der Zukunft liegen, dass bis zum Erreichen noch viele Regierungsperioden umsetzungsfrei ins Land ziehen können. „Europa 2020“ etwa war ein auf zehn Jahre angelegtes Wirtschaftsprogramm der Europäischen Union - dessen Ziele nicht nur aufgrund der Pandemie heute nur noch in Absichtserklärungen in den Tiefen der Archive zu finden sind.

Das Pariser Klimaziel 2030 wurde seit Beschluss 2015 bereits hinaufgesetzt - und wird dennoch verfehlt werden, das wissen wir schon jetzt.

Und dann gibt es da noch „Österreich 2030“: Jener Befreiungsschlag, mit dem die ÖVP und ihr Chef Karl Nehammer sich aus dem Umfragetief boxen wollten. Im März verkündet: Österreich als Autofahrerland, weniger Steuern für hart arbeitende „echte“ Österreicher, weniger Sozialleistungen für frisch zugewanderte, nicht ganz so „echte“ Österreicher. Sieben Monate sind vergangen, still ist es geworden um die laute Ankündigung. Weil der Kanzler all seine Kraft auf die vielen Krisen wendet, die unser Land beuteln? Nein, wie Innenpolitik-Redakteurin Ida Metzger türkise Insider zitiert: Weil man sich Entlastungen aufsparen will - für den Wahlkampf im kommenden Jahr. Taktisch verständlich. Eines Staatsmannes würdig? Auf keinen Fall.