„Unsere Themen sind moderner denn je zuvor“

Kriegsgräber als Mahnmäler für Frieden

„Wir wären froh, wenn in Europa Frieden herrschen würde und wir über so etwas gar nicht nachdenken müssten, aber die Realität sieht leider ganz anders aus“, bedauert Gruber. Zusammen mit dem Partnerverband Schwarzes Kreuz setzt man sich daher für Kriegsgräberfürsorge ein. „Sie sind wichtige Mahnmäler für den Frieden“, begründet Schwarzkreuz-Landes-GF Hermann Hotter und nutzt die Gelegenheit, um die Bevölkerung um Spenden bei der Sammelaktion an Allerheiligen zu bitten.