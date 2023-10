Ex-Eisbulle Zündel sorgt für viel Zündstoff

Auch für Ex-Bulls-Akteur Kilian Zündel wäre es ein Duell mit seiner Vergangenheit. Dem Verteidiger mangelte es in dieser Saison für den Schweizer National League-Klub Ambri-Piotta an Spielzeit. Aus diesem Grund verliehen ihn die Eidgenossen an die Caps. Genau dieser Transfer sorgt nun aber im Vorfeld der Partie zwischen dem Eishockeyliga-Meister und den Hauptstädtern für reichlich Zündstoff. Die Bulls verlangen für ihren Ex-Crack nämlich eine Ausbildungsentschädigung.