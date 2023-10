„Sehr aggressiv!“ Olympiasieger beschuldigt Vater

Die norwegische Polizei hat eine Untersuchung zu Vorwürfen der Laufstars Jakob, Henrik und Filip Ingebrigtsen gegen deren Vater eingeleitet. Die Brüder hatten Gjert Ingebrigtsen, der sie auch lange trainiert hatte, in der Vorwoche in einem Meinungsartikel in der Zeitung „Verdens Gang“ vorgeworfen, in ihrer Kindheit gewalttätig gewesen zu sein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden dazu nun Ermittlungen wegen möglicher Misshandlung geführt.