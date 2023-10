Salzburg muss auf Duo gegen Inter verzichten

Mittelfeldmann Mads Bidstrup steht dagegen wieder zur Verfügung. Der 22-jährige Däne, der bereits in seiner ersten Saison in Salzburg zum Schlüsselspieler avanciert ist, hatte gegen den LASK wegen einer Erkrankung gefehlt, nahm laut Klubangaben am Sonntag aber wieder am Teamtraining teil. In der Innenverteidigung kehrt der gegen die Linzer gesperrte Strahinja Pavlovic zurück. Ob Oumar Solet oder ÖFB-Youngster Samson Baidoo in Mailand mit ihm das Abwehrzentrum bildet, scheint vorerst offen. Anstelle von Terzic dürfte wie nach dessen Ausfall bei der verpatzten Generalprobe Routinier Andreas Ulmer links in der Viererkette agieren.