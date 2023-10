Bank Austria unterstützt wieder große Hilfsaktion

Manche schalten Heizung gar nicht mehr ein

„Dabei denke ich an ein älteres Ehepaar, das sich über Wochen nur von Haferflockensuppe ernährte. Oder an einen Pensionisten, der in unserer Sozialberatungsstelle beinahe kollabiert ist, weil er seine Medikamente nicht mehr einnahm“, so Anzengruber weiter.