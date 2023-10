Mopedfahrer (17) lag schwer verletzt auf Straße

Bisherige Erhebungen ergaben, dass der Jugendliche in den frühen Morgenstunden auf der Gailtalstraße ostwärts in Richtung Kärnten gefahren war und dann aus noch unbekannter Ursache gestürzt war. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber „C7“ in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Am Moped entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Ermittlungen werden noch geführt.