Das Ende eines 50 Jahre andauernden Martyriums

Was bleibt, ist die stundenlange kontradiktorische Einvernahme der Mutter. Es sind Aussagen einer durch die Hölle gegangenen Frau, deren Martyrium 1976 in Vorarlberg begann. Damals zieht die Verheiratete von der Türkei zu ihrem Mann ins Ländle. Für die Hausfrau setzt es ab da regelmäßig Prügel. Oft sind es Kleinigkeiten, die den Patriarchen auszucken lassen. Mal schleift er sie an den Haaren durch die Wohnung, mal hält er ihr ein Messer an die Kehle. Ein andermal würgt er sie fast bis zur Bewusstlosigkeit. Die Kinder schlägt er mit allem, was in greifbarer Nähe ist.