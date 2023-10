Andrang bei Jazz&TheCity sorgt für Einlass-Stopp

„Ich bin schon aufgeregt muss ich zugeben. Aber ich habe auf dem Weg in die Szene einen Regenbogen am Himmel gesehen. Der hat mich irgendwie motiviert und mir Zuversicht gegeben“, sagte die künstlerische Leiterin des Festivals, Anastasia Wolkenstein. Sie leitet das Jazzfestival in Salzburg heuer zum ersten Mal. Guten Rat holte sie sich noch wenige Minuten vor der Festival-Eröffnung von ihrer Vorgängerin Tina Heine. Die beiden kennen sich seit Jahren, denn Wolkenstein war früher als Künstleragentin bei diversen Musikfestivals tätig, so auch beim „Jazz&TheCity“.