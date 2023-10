Die neue E-Bus-Flotte startet durch

Die E-Mobilität in Vorarlberg nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. „Vorarlberg ist ein kleines Bundesland, aber einer der größten Umsetzer von Klimaschutzprojekten. Mit dem massiven Ausbau der E-Bus-Flotte in den kommenden Jahren erhöhen wir die Umweltleistung der Öffis und verbessern damit auch die Luftqualität im Land“, freut sich Mobilitätslandesrat Daniel Zadra.