Neuer Schwung für Müllauer nach Silber-Coup

Das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Ich tue mich leichter, Dinge umzusetzen“, sagt Lukas Müllauer, wenn er an die positiven Effekte von WM-Silber im Freeski-Big Air denkt. Diese hatte er im Februar in Bakuriani (Geo) gewonnen – sein größter Karriereerfolg. Das Sommertraining fand unter anderem für drei Wochen in Australien statt. Privat nutzte der Saalfeldener die Pause für einen Motorrad-Trip mit Freunden auf Sardinien. „Zeit mit ihnen zu verbringen, ist mir sehr wichtig“, betont Müllauer. Morgen startet der 26-Jährige beim Big-Air-Bewerb in Chur (Sz) in die neue Weltcup-Saison. Dort feiert auch Matej Svancer sein Comeback. Der 19-Jährige wurde nach einer Verletzung am Sprunggelenk noch rechtzeitig fit.