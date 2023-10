Kurz-Prozess ++ Spur zu dem Obdachlosen-Killer

Die Wiener Polizei hat bereits mehrfach über einen Vorfall berichtet, bei dem drei Obdachlose im öffentlichen Raum von einer bislang unbekannten Täterschaft angegriffen wurden. Die Serie von Schreckenstaten begann am 12. Juli, als ein 56-jähriger Obdachloser auf einer Parkbank entlang des Treppelwegs am Handelskai von einer Passantin entdeckt wurde.Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei ein Foto und ein Video, die eine Person in der Nähe des dritten Tatorts zeigen. Die Ermittler sind sich bezüglich des Status dieser Person - ob es sich um einen Tatverdächtigen, Zeugen oder eine unbeteiligte Person handelt - noch unsicher.