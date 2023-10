Junger Mann (19) hielt Freundin Messer an Kehle

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass ihr Freund handgreiflich wurde: Am Dienstag gegen 17.30 Uhr soll eine junge Frau (19) an ihrer Wohnadresse in Wien-Penzing von dem 19-Jährigen verprügelt und im Anschluss mit dem Messer bedroht worden sein. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert - der junge Mann erhielt eine Anzeige.