Österreicher in München von Mörder niedergestochen

Der mutmaßliche Täter (75) konnte noch am Montag in jenem Münchner Männerwohnheim festgenommen werden, in dem sich die Bluttat ereignet hatte. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte, aus Österreich stammende Opfer ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebte der Mann am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr.