Wütende Israelis verlangen Rücktritt von Netanyahu

Die Demonstrantin Cindy Cohen sitzt auf einem Plastikstuhl und hält ein Schild in die Höhe. „Gefangenenaustausch jetzt“, steht darauf. „Alle Geiseln müssen freikommen, indem sie gegen alle palästinensischen Gefangenen in Israel ausgetauscht werden“, fordert die 65-Jährige. „Und Netanyahu muss unbedingt gehen, das hätte er schon längst tun sollen. Er hat sein Land in Stich gelassen.“