Lässt der ORF Christian Wehrschütz im Stich?

Zwei neue Kollegen für Arbeit in Kiew

Laut Flurfunk des Staatsfunks soll der ukrainische Botschafter daraufhin auf dem Küniglberg vorstellig geworden sein. Ergebnis: Die Berichterstattung wird nun „breiter aufgestellt“. Der 62-Jährige Gründer und Leiter des ORF-Büros in Kiew bekommt mit Alexander Kofler und Karin Koller nun zwei neue Kollegen für Kiew. Auf Anfrage der „Kronen Zeitung“ antwortet der ORF: „Christian Wehrschütz berichtet derzeit uneingeschränkt aus der Ukraine.“ Was so nicht ganz stimmt: Ohne militärische Akkreditierung sind Berichte aus Frontnähe und unmittelbaren Kriegsgebieten nicht möglich.