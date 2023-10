Auto wurde bei schwerem Unfall total aufgerissen

Eine 23-jährige Ungarin lenkte am Sonntag gegen20.12 Uhr mit ihrem PKW aus Uttendorf kommend in Fahrtrichtung Braunau am Inn. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie in einer leichten Rechtskurve im Gemeindegebiet Helpfau-Uttendorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern.