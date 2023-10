Pkw mit vier Insassen überschlug sich in Vorgarten

Zuerst geriet das mit vier Personen besetzte Auto in Aurolzmünster in einer Linkskurve ins Schleudern, dann prallte es gegen ein Verkehrsschild sowie die Straßenleitschiene und schließlich überschlug sich der Pkw in den Vorgarten eines Wohnhauses. Die vier Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.