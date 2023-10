Wie Träume seit 25 Jahren Wirklichkeit werden

In 25 Jahren wurden mehr als 3900 Träume wahr

„Jeder erfüllte Traum gibt uns Kraft, unseren Weg weiter zu verfolgen“, so Diana Gregor-Patera, Geschäftsführerin der Stiftung. In den vergangenen 25 Jahren konnten 3900 Träume Wirklichkeit werden. Möglich ist die so wichtige Tätigkeit nur dank eines engagierten Teams sowie der tatkräftigen Unterstützung vieler Spender und Firmen.