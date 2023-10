Nehammer und das Volk | Kurz und die Wahrheit

Um heutzutage ein Land, namentlich Österreich, zu regieren, reicht es offenbar nicht mehr, Kanzler zu sein. Man muss schon „Volkskanzler“ sein. Zumindest gieren sowohl Herbert Kickl als auch Karl Nehammer nach dieser Zuschreibung, geprägt von Leopold Figl - dem ersten „Kanzler aus dem Volk, für das Volk“. Dabei drängt sich die Frage auf, wessen Kanzler denn ein Raab, Kreisky, Sinowatz und alle anderen seit Figl waren, wenn nicht jene des Volkes, der Menschen, der Österreicher. Womöglich um dieser Antwort ein Stück näherzukommen, bat Nehammer gestern: „Frag den Kanzler“. Diakonie, Caritas, Frauenvereinigungen und viele andere folgten und fragten: zu Armutsbekämpfung, Bildung, Sozialhilfe oder Gesundheitswesen. Was sie bekamen, waren - man ahnt es ob des Formats - Antworten. Aber keine Lösungen. Denn für die braucht es mehr, als zwei Stunden in gemütlicher Atmosphäre bei Würstel (nicht Burgern) mit Senf und Kren. Für die braucht es einen Kanzler - oder eine Kanzlerin - die in Krisen nicht zum Gefallen, sondern zum Wohle des Volkes handelt. Ganz im Sinne Leopold Figls, der Österreich und allen Menschen in einer der schwierigsten Zeiten Orientierung und Mut gab.