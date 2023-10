Metaller machen weiterhin ordentlich Druck

Die rund 120 Metaller-Betriebsräte in Vorarlberg haben sich am Freitag darauf verständigt, angesichts der stockenden Metaller-Tarifverhandlungen die Schlagzahl zu erhöhen. Konkret heißt das: Sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am 20. Oktober kein Entgegenkommen der Arbeitgeberseite geben, finden ab dem 21. Oktober bis 1. November auch im Ländle Betriebsversammlungen statt. Noch liegen zwischen den Vorstellungen Welten: So fordern die Arbeitnehmer eine satte Lohnerhöhung von 11,6 Prozent, während die Arbeitgeber bislang nur 2,5 Prozent sowie eine Einmalzahlung bieten.