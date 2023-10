Aufträge im Baubereich sind drastisch eingebrochen

Die aktuelle Konjunkturbeobachtung der Wirtschaftskammer Vorarlberg für den Bereich Gewerbe und Handwerk bestätigt genau das, was bereits seit Monaten befürchtet worden ist: Die schwache Entwicklung insbesondere im privaten Wohnbau wirft zunehmend auch dunkle Schatten auf andere Branchen. Die Gründe für den Quasi-Stillstand im Baubereich liegen für Bernhard Feigl, Spartenobmann für den Bereich Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer, auf der Hand: „Stark gestiegene Material- und Personalkosten, erhöhte Kreditzinsen, den erschwerten Zugang zu Wohnbaufinanzierungen und die völlig überdimensionierten Grundstückskosten - all diese Faktoren führen zu einer massiven Verunsicherung bei den Interessentinnen und Interessenten.“