Im Vollsuff vor Augen der Kinder randaliert

Mehr als drei Promille Alkohol im Blut

Im Prozess am Freitag beteuert der Mann, sich an nichts mehr zu erinnern. „Aber als mir die Polizei alles erzählte, zog ich die Reißleine und begab mich sofort in stationäre Therapie, um meine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Die dauert noch bis Mitte November“, zeigt der Schluckspecht seinen Willen, wieder auf Schiene zu kommen. Was Staatsanwalt Philipp Höfle wohlwollend zur Kenntnis nimmt: „Sie hatten mehr als drei Promille intus. Für einen Alkoholiker ist das nicht die Welt. Aber es stimmt mich positiv, dass Sie reflektiert sind, was Ihr Alkoholproblem betrifft und Sie sich in Therapie begeben haben.“ Dem stimmt die vorsitzende Richterin des Schöffensenats, Lisa Pfeifer zu. Das rechtskräftige Urteil: sechs Monate Haft auf Bewährung, 960 Euro Geldstrafe und ein „Alles Gute für Sie“ von Seiten des Senats.