„Schau dir an, was dein Kind am Handy ansieht“

Algorithmen binden Konsumenten ans Handy

Was können Eltern tun? Mit dem Kind gemeinsam anschauen, was es sich am Handy gerne ansieht. Das kann eine Trickfilmserie sein oder Bastelvideos. „Wichtig ist, den Kindern klarzumachen: Apps versuchen, sie an sich zu binden. Die Algorithmen klammern sie sozusagen fest“, erklärt Katharina Stainer. Reden ist ein Schlüssel, damit Kinder gut mit Medien umgehen. Auch die Vorbildwirkung der Eltern habe viel Kraft. Sorgen sich Eltern, sollte der psychosoziale Dienst kontaktiert werden.