Urlauberwechsel trifft auf Tunnelsanierung

In Deutschland gibt es kommendes Wochenende einen Urlauberwechsel. Wo bei den einen die Herbstferien enden, beginnen diese für andere. Das sorgt auf Österreichs Straßen für hohes Verkehrsaufkommen. Gleichzeitig findet am Samstag eine Sicherheitsübung im Tauerntunnel statt. Zwischen 17 und 23 Uhr wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Umgeleitet werden Pkw zwischen den Anschlussstellen St. Michael im Lungau und Altenmarkt über die B99 Katschberg Straße. Der Schwerverkehr muss die Dauer der Sperre abwarten.