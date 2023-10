„Das Kino“ erstrahlt in neuem Glanz

Letztes Jahr um die Zeit wusste ich nicht, ob das Kino wieder in die Gänge zu kriegen ist“, gesteht „Das Kino“-Chefin Renate Wurm. Die Corona-Pandemie hatte Ebbe in der Kinokasse entstehen lassen. Am Donnerstag war von der trüben Stimmung aber nichts mehr zu spüren. Das Traditionsgebäude wurde nach großer Sanierung wiedereröffnet. „Die neue Bar ist das Herzstück des Hauses“, scherzt Wurm. Das neugestaltete Haus will die Kino-Chefin künftig vermehrt für Veranstaltungen nutzen: „Wir wollen Themenschwerpunkte aufgreifen und diese dann mit Partnern umsetzen.“