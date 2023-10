Gerichtspräsidentin will zusätzliche Planstellen

Am 20. Oktober lädt das Landesgericht Feldkirch zur ersten „Langen Nacht der Gerichtsbarkeit“. Die Besucher erwartet von 16 bis 21 Uhr ein vielfältiges Programm, zudem gibt es exklusive Einblicke in die Arbeit der unterschiedlichen Bereiche. Mit dieser Aktion will die Justiz nicht zuletzt Werbung in eigener Sache machen und womöglich auch den einen oder anderen zukünftigen Mitarbeiter ködern. Denn wie in so vielen anderen Sparten fehlt es auch in der Justiz an Fachkräften. Und das Problem wird sich aufgrund einer anstehenden Pensionierungswelle weiter verschärfen: Rund 25 Prozent aller in der Justiz Beschäftigten werden in den kommenden fünf Jahren in die Rente gehen.