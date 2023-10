Steirische Handball-Vereine sorgen für Furore

Die Tabellenspitze der HLA ist derzeit fest in der Hand der Füchse aus Bruck-Trofaiach. Der zwölf Sekunden vor Schluss fixierte Sieg bei den Fivers war bereits der fünfte Erfolg in Serie. „Wir sind derzeit richtig gut im ’Flow’ und haben vielleicht auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen“, freut sich Obmann Heinz Rumpold. „Unsere Neuzugänge haben sich schnell und gut in unser Spiel integriert, Philosophie und Trainer passen. Es herrscht in jedem Training eine super Stimmung.“