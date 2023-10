„Schneckerl“ und die besten Fotos der Welt

Raus an die frische Luft oder doch lieber rein ins warme Vergnügen? Brauchtum und Tradition stehen beim Leonhardiritt in Kleinreifling und dem 1. Österreichischen Mühlentag am Programm. Wer die besten Fotos der Welt sehen möchte, ist beim „Trierenberg Super Circuit“ im Stadtsaal Steyr an der richtigen Adresse. Lustig wird’s bei Gerald Fleischhacker, und Fußball-Ikone „Schneckerl“ Prohaska singt in Kronstorf!