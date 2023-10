Lastwagen samt Anhänger geriet in OÖ in Brand

Bald stand Lkw in Vollbrand

Das erwies sich jedoch als vergeblich: Die Flammen breiteten sich in Windeseile auf das gesamte Gespann aus, bald stand auch der Anhänger in Brand. Erst die zwei alarmierten Feuerwehren St. Agatha und Bad Goisern 600 Liter Diesel abgepumpt und den Anhänger entladen hatten, konnte „Feuern aus“ gegeben werden. Weil der 59-jährige Serbe über Atembeschwerden klagte, wurde er nach Bad Ischl ins Krankenhaus gebracht.