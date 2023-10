Zeit für eine neue Sternstunde - ÖFB hat es drauf

Topf eins winkt

Gegen Belgien geht es sogar um den Gruppensieg. Nur Platz eins könnte Österreich bei der Auslosung am 2. Dezember Topf eins ermöglichen. Damit hätten vor einem Jahr nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet. Euphorie statt Depression, binnen weniger Monate drehte sich das Bild, so schnell geht es im Fußball - Österreich entwickelt sich konstant weiter: Die Bundesliga gewinnt an Attraktivität, im Europacup kämpfen drei Teams in der Gruppenphase um den Einzug in die K.-o.-Phase, im Ausland überzeugen Legionäre in den besten Ligen.