Scharner: „Und wir schauen, dass wir Strom sparen“

Dass die schönste Nebensache der Welt zu einem Millionengeschäft geworden ist, ist unumstritten. Die vergangenen Jahre zeigen aber, dass sich der Fußball immer weiter verbreitet. Zum 100-jährigen WM-Jubiläum hat sich die FIFA was ganz Besonderes überlegt. So wird die Weltmeisterschaft auf drei Kontinenten (Südamerika, Afrika, Europa) stattfinden. Im „Duell - Sport“ fehlen Stefan Maierhofer und Paul Scharner teilweise die Worte. „Und wir schauen, dass wir Strom sparen“, reagiert Scharner not amused auf die Ausrichtung des Weltfußballverbands.