Erstes lesbisches Liebespaar am „Playboy“-Cover

Mit ihrem gemeinsamen Akt-Shooting für „Playboy“ wollen Sökeland und Huber, die sich 2022 in der zweiten Staffel der RTL+-Dating-Show „Princess Charming“ kennengelernt hatten und seither ein Paar sind, gezielt andere Frauen ansprechen: „Wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. Dass sie frei sind und tun können, was sie wollen. Dafür darf das Shooting gerne polarisieren“, so Jessica Huber.