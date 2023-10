In diese Bereiche investiert das Land besonders

Für die Corona-Jahre 2021 und 2022 waren es jeweils knapp 400 Millionen Euro, 2023 dann schon 540 Millionen Euro geplante Neuverschuldung. Die schwarz-blaue Landesregierung stößt mit ihrem ersten Budget aber in neue Dimensionen vor. Der am Dienstag vorgestellte Voranschlag sieht neue Schulden in der Höhe von fast 600 Millionen Euro vor!