Jobmesse: Arbeitslose fit für Arbeitsmarkt machen

Einerseits Fachkräftemangel, andererseits Langzeitarbeitslosigkeit. In Wien hat jeder Zehnte keinen Job. Dementsprechend groß war der Andrang bei der Jobmesse „Perspektive“ am Dienstag. Insgesamt 26 Aussteller aus unterschiedlichen Branchen waren in den Hallen des Museums für angewandte Kunst vertreten. Auch die „Krone“ besuchte die Messe. „Oft fehlt es den Betroffenen an Arbeitserfahrung, manche benötigen spezielle Qualifizierungen, andere brauchen einfach mehr Zeit für eine Neuorientierung. Was entscheidend ist: Sie müssen ihre Kompetenzen wiederentdecken“, weiß Swantje Meyer-Lange, Vorsitzende von arbeit plus Wien. Und genau dafür wären die Angebote der Sozialen Unternehmen ideal: Durch Beratung und befristete Beschäftigung werden diese Menschen fit für den Arbeitsmarkt gemacht. Mit einem Job in der Tasche heimgehenWer will, konnte auf der Messe auch ein neues Bewerbungsfoto machen und seinen Lebenslauf checken und verbessern lassen. Und mit ein bisschen Glück gehen Besucher mit einem Job in der Tasche heim.