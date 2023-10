Häftlinge baten Bewohner in Meidling um Unterkunft

Mehrere Anwohner in Wien-Meidling schlugen bei der Polizei Montagvormittag Alarm, weil zwei Unbekannte - ein Mann (27) und eine Frau (30) - an ihren Haustüren läuteten und um Unterkunft baten. Das Pärchen gab an, auf der Flucht zu sein. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, handelte es sich bei den beiden um zwei Freigänger, die nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt waren.