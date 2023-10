Katz und Maus Spiel mit einer Alkolenkerin

Eine 46-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Montag gegen 17.40 Uhr ihren Pkw auf der A9 in Richtung Voralpenkreuz. Im Fahrzeug befanden sich ihre 67-jährige Mutter und ihre 17-jährige Stieftochter. Mehrere Anzeigen gingen bei der Polizei ein, dass die Lenkerin in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug auf der A1 nach dem Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Wien wahrnehmen.