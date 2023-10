Dreifache Olympiasiegerin an Krebs verstorben

Die in Karlskoga geborene Andersson war eine der erfolgreichsten schwedischen Olympioniken mit drei olympischen Goldmedaillen und insgesamt sieben olympischen Medaillen. Sie triumphierte 1984 in Los Angeles im Kajak-Einer und im Kajak-Doppelzweier über 500 Meter. In Atlanta 1996 bejubelte sie ihre dritte Goldmedaille im Kajak-Doppelzweier.