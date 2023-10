Gaza-Bodenangriff steht bevor ++ Hamas-Angriff

Der Angriff der Hamas-Terrorgruppe auf Israel hat weltweit die Aufmerksamkeit auf den Nahost-Konflikt gelenkt. Die Eskalation hat für die Menschen in Israel und im Gazastreifen, selbst in Anbetracht der bereits bestehenden Spannungen in der Region, eine traumatische Dimension angenommen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 9. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.