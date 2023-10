Maierhofer: „Am besten gar nicht kommentieren“

Größere Tragweite, Was ist mit Max Eberl?

Klar ist, dass die deutsche Medienlandschaft größer und vor allem auch mehr dem Fußball zugewandt ist. „Er hat zum ersten Mal mitbekommen, dass er nicht mehr bei Red Bull Salzburg spielt“, stellt Paul Scharner, der früher bei Untersiebenbrunn mit Freund gespielt hat, fest. Maierhofer sehe „eine Baustelle, die aufgemacht wurde“, weiß aber auch, dass Christoph Freund stark genug ist, um die Situation zu meistern und daraus zu lernen. Aber seit Tagen wird der Name Max Eberl immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der ehemalige Leipzig-Sportdirektor steht in einem engen Verhältnis zu den Bayern-Bossen - bleibt nur zu hoffen, dass Freund nicht zum Lückenbüßer mutiert. Den gesamten zweiten Teil von „Das Duell - Sport“ sehen Sie im Video!