Halloween-Strafen zeigen offenbar Wirkung

Große Jugendstudie

Das Thema Jugendkriminalität bleibt dennoch weiter im Fokus, denn die Situation hat sich grundlegend geändert, wie eine große Jugendstudie von Integrationsexperte Kenan Güngör zeigt. Denn die Jugendszene hat sich in den digitalen Raum verlagert, was immer wieder zu spontanen Massenmobilisierungen, wie zu Halloween, führt. Zudem werden die Straftäter immer jünger, und die Gruppen sind nicht mehr in sich geschlossene Systeme. Jugendliche bewegen sich heute oft in mehreren verschiedenen Freundeskreisen.