Explodierende Baukosten: Ruf nach Notbremse

Die Kosten für Wohnbau schrauben sich in einem Teufelskreis in immer neue Höhen: Allein in den letzten beiden Jahren ist das Bauen eines neuen Hauses um mehr als ein Drittel teurer geworden. Das beginnt bei ständig steigenden Grundstückspreisen, setzt sich fort über Lieferengpässe und Facharbeitermangel und endet bei Spekulationen. Die Ziviltechniker von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland fordern deshalb ein „rasches und radikales Neudenken" der heimischen Baulandschaft.