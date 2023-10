Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Foxy - zwei Jahre alt - ist eine sanftmütige, feinfühlige Mischlingshündin, die auf ein Zuhause am Land in einem kinderlosen Haushalt wartet. Allerdings benötigt die freundliche Spürnase anfangs etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ihre neuen Besitzer sollten sie daher keinesfalls bedrängen und ihr die Möglichkeit geben, sich in Ruhe an neue Gegebenheiten zu gewöhnen. Das Spazieren an der Leine kennt Foxy erst seit kurzem, weshalb sie in manchen Situationen, wie zum Beispiel bei der Begegnung fremder Personen, noch Unterstützung braucht. Hilfreich wäre ein souveräner Zweithund zur Orientierung, da sie noch nie ohne Hundekumpel war. Foxy ist altersentsprechend sehr energiegeladen und lernt sehr schnell. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.