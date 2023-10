Heute beginnt große Übung der Luftstreitkräfte

Keine Sorgen muss man sich machen, wenn man in den kommenden Tagen ein erhöhtes Aufkommen an Militärflugzeugen im oberösterreichischen Himmel entdeckt: Von Montag bis Freitag führt das Bundesheer eine Großübung durch, im Zuge deren auch in Oberösterreich - besonders in Hörsching und entlang der Westautobahn A1 geflogen wird.