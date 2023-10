3. Bluttat in Folge ++ Nukleares Ultimatum

Die Serie von Gewaltverbrechen setzt sich fort: In Wien wurde erneut eine Frau getötet. Und: Die RT-Chefredakteurin Simonjan schockt mit einer gewagten Ansage: Sie will eine Atombombe über Sibirien zünden - als Ultimatum an den Westen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 6. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.